"Yetkili servisiz" diyerek beyaz eşya çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 1'i çocuk 29 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreslere yapılan aramalarda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde bilinen televizyon ve beyaz eşya markalarının armalarını yapıştırdıkları 6 servis aracına da el konuldu.





POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonun ardından dolandırıcılık çetesinin izlediği yöntem de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 444'lü numaralar alarak kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları, internet üzerinden arama motorlarında ilk sırada kendilerinin çıkmasını sağladıkları öğrenildi. Kendilerini arızalanan makineleri için arayanların evlerine servis araçlarıyla giden şüphelilerin, "Makineniz burada olmaz. Servise götüreceğiz." diyerek beyaz eşyayı yanlarına alarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların makinesinin eski olması durumunda "Ana kart değişecek." "Motoru değişecek." gibi bahanelerle para alarak oradan ayrıldıkları belirlendi.





ÇETE LİDERLERİ KOD ADI KULLANIYORMUŞ



Dolandırıcılık şebekesinin liderliğini "Arap" kod adlı Devran T. ile "Halo" kod adlı Ali R.S.'nin yaptığı öğrenildi. İki şüphelinin de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polise geliş kayıtlarının olduğu öğrenildi.





ELE GEÇEN BEYAZ EŞYALAR SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK



Şüphelilere ait iki ayrı depoda yüzlerce çalıntı beyaz eşya ve televizyon ele geçirildi. Bahçelievler, Genç Osman sokak üzerinde bulunan depoda bulunan eşyaların sayımının devam ettiği, seri numaralarının tespitinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlayacağı öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından 28 şüpheli ve yaşı küçük bir şüpheli çocuk şubeden adliyeye sevk edildi.