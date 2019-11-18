Yıldız Kenter’in sınıf arkadaşı usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti! Jale Birsel kimdir?

Uzun yıllar boyunca devlet tiyatrolarından görev alan Jale Birsel, 92 yaşında İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir bakımevinde hayata gözlerini yumdu. Yıldız Kenter'in konservatuardan sınıf arkadaşı olan Birsel, Türk tiyatrosunun duayen isimleri arasında yer alıyordu. Devlet Tiyatrolarının yayımlandığı mesajla ölüm haberini duyurduğu Türk tiyatrosunun değerli isminin vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

JALE BİRSEL KİMDİR

1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirir. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır. 38 Yıl boyunca (emekli olana dek) Komedi – Dram, Genç – İhtiyar, Küçük – Büyük, Yerli – Yabancı demeden verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, eleştirmenlerin bol bol alkışlarını ve beğenilerini kazanır. İşte canlandırdığı bu rollerden kalan gazete ve dergilerde çıkan yazılar ve de fotoğraflardan bazılarına bu sitede yer verdik.

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

DEVLET TİYATROLARI SANAT DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."