Yıllar önce yaşanan ihmal engelli bıraktı

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İstanbul Küçükçekmece'de gittiği anaokulunda başını demire vurduktan sonra, öğretmenlerinin buz tamponuyla eve gönderdiği B.E., yıllar sonra kalıcı sakatlık yaşadı. 2013'te 5 yaşındayken gittiği 'Tomurcuk Yuva' isimli anaokulunda pikniğe giden ve oyun oynarken başını spor aletine çarpan B.E., buz takviyesi ile eve gönderilirken, ilerleyen günlerde sürekli kusma şikayeti olunca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk ameliyata alındı. Henüz küçük olduğu için kafatasına platin takılamadığı için kafatasında boşluk kalan küçük B. yüzde 28 engelli kaldı, kafatası açık şekilde yaşamaya mahkûm oldu.İhmal nedeniyle harekete geçen aile okul yönetimi ve öğretmenleri hakkında şikâyetçi olurken, dosya, öğretmenlerin ve ya okul yetkililerinin ihmali olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Küçük B.'nin ailesi bunun üzerine okul yönetimine 272 bin lira maddi, 45 bin lira manevi tazminat davası açtı. 315 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilen okul parayı ödemeyi reddedince, aile icra takibi başlattı. Mahkemede ise skandal bir durum ortaya çıktı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce anaokulunun yıllardır ruhsatsız olduğu mahkemeye bildirildi. Ruhsatsız okul hakkında savcılıkça kapatılan dosya, yıllar sonra raftan indirilecek.