Akbank çalışma saatleri! Akbank şubeleri resmi ve dini bayramlarda açık mı?

Akbank, Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından Ocak 1984'te kuruldu. Kuruluş amacı bölgede pamuk üretimi yapan çiftçi ve iş insanlarına finans desteği sağlamak olan banka, günümüzde ülkemizin en büyük bankalarından biri haline gelmiştir. Akbank'ın müşteri ağını bu denli genişletmiş olması, hakkında en çok araştırma yapılan özel sermayeli bankalardan bir tanesi olmasına sebep olurken banka müşterilerinin en çok araştırdığı sorular ise şu şekilde: Akbank şubeleri saat kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Akbank öğle tatili saat kaçta? Akbank şubeleri hafta sonu hizmet verir mi? Bu gibi soruların cevaplarına ve Akbank çalışma saatleri ile ilgili diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında bankacılık sektöründe mesai sabah saat 09:00 itibarıyla başlar, 18:00'da son bulur. Dolayısıyla bu mesai saatleri arasında çalışan vatandaşlar, bankacılık işlemlerini ya internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirmek ya da banka şubesine gitmek için iş yerinden izin istemek durumunda. Bankaların çalışma saatlerinin çoğu kurumda geçerli olan mesai saatleri ile aynı olmasının yarattığı bu durum dolayısıyla bankalar saat kaçta açılır, kaçta kapanır soruları arama motorlarının her dönem popüler konuları arasında.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri açılış saati sabah: 09:00

Akbank şubeleri kapanış saati akşam: 17:00

Akbank şubeleri öğle tatili saatleri: 12:30 – 13:30

Akbank çalışma saatleri; sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında. 17:00'ın ardından gerçekleştirilecek işlemlerde banka şubesi kanalını kullanmak mümkün değil. Fakat ATM işlemleri ile mobil ve internet bankacılığı işlemleri için herhangi bir saat kısıtlaması yok. Yukarıda belirtilen mesai saatleri dışında gerçekleştirmek istediğiniz hemen her işlem için mobil ve internet bankacılığı ile ATM kanallarından birini tercih edebilirsiniz.

AKBANK ÖĞLE TATİLİ

Akbank öğle arası kaçta? Akbank öğle arası saatleri şu şekilde: Öğle molasına 12:30'da giren Akbank şubelerinin 1 saatlik molası var. Akbank şubeleri, 13:30'da sona eren öğle arası tatilinin ardından 4 saat daha çalışıyor.

AKBANK ÇALIŞMA GÜNLERİ

Akbank'ta işlemi olup, söz konusu işlemi banka şubelerinden bir tanesinde gerçekleştirecek olanlar, Akbank mesai saatlerini araştırıyor. Diğer bankalar ile benzerlik gösteren Akbank çalışma günleri, yalnızca hafta içi günlerinden oluşuyor. Dolayısıyla Akbank hangi günler açık sorusunun cevabı yalnızca hafta içi günleri.

AKBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akbank merkez binası Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Şekerpınar Çayırova 41420 Kocaeli adresinde bulunuyor. Akbank müşteri hizmetleri ile 444 25 25 numaralı telefonu arayarak iletişime geçebilirsiniz.