Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri Zafer Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin çilingir yardımıyla girdikleri binada, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin ettiği ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 17'sine idari para cezası uygulanırken, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı" iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.