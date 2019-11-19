Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

'nda operasyonu: 18 gözaltı

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişiden yer temin ettiği ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 03:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 03:24
Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri Zafer Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynatıldığını tespit etti.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin çilingir yardımıyla girdikleri binada, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin ettiği ileri sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınanlardan 17'sine idari para cezası uygulanırken, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağladığı" iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN