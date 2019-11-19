Bir aile yok oldu

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BUGÜN NELER OLDU

alıkesir'inEdremit ilçesinde bir cami imamı, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile hayatını kaybetti. Eşi ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Kazada, toplam 4 kişi yaşamını yitirdi. Edremit'ten yola çıkan Fahri Erer'in kullandığı otomobil, Çorum-Ankara karayolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki mandalina yüklü TIR'a arkadan çarptı.Feci kazada TIR'ın altına giren araçtaki sürücü ile beraberinde bulunan anne Saliha ve baba Yunus Erer hayatını kaybetti, Hanife Erer ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edremit Kurşunlu Camisi İmam-Hatibi ve Türk Diyanet-Vakıf Sen Edremit ilçe temsilcisi olan ve yakın ilişkileri nedeniyle çok sevilen Fahri Erer'in ailesi ile kazada hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kaza din görevlilerini de yasa boğdu.Aslen Tokatlı olan anne ve babasını tatil için geldikleri Edremit'ten Fahri Erer'in özel aracıyla memleketlerine geri götürmek için yola çıktıkları öğrenildi. Anne ve baba Tokat Erbaa ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilirken, imam hatip Fahri Erer ve eşi Hanife Erer'in ise çocuklarının isteği üzerine cenazesinin bugün Edremit'ten kaldırılacağı öğrenildi.