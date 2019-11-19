Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasiyerlerin boşluğundan faydalanıp tezgahın altında bankaya teslim edilmek üzere toplanan poşet içerisindeki paraları çalıp kaçan kapüşonlu hırsız, polis tarafından her yerde aranıyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:43Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:00
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı.