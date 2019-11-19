Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan 24 yaşındaki genç, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tüfekle öldürüp intihar etti. Katil zanlısı Şehmuz Selçuk'un izin bitiminde cezaevine zamanında dönüş yapmadığı bu nedenle hakkında disiplin cezası uygulanacağını bildiği için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Buca Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu öne sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i konuşmak için eve çağırdı.

İzmir Buca'da açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, sevgilisini öldürüp intihar etti!

ELEKTRO ŞOKLA DİRENDİ

Evlenmeyi planlayan iki sevgili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz Selçuk pompalı tüfekle kadına ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Sevgilisini öldüren Selçuk, aynı tüfekle yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Katil zanlısı Şehmuz Selçuk'un iznini tamamladıktan sonra cezaevine zamanında dönüş yapmadığı bu nedenle hakkında disiplin cezası uygulanacağını bildiği için bunalıma girdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalemi'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.