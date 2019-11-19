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‘Cumhurbaşkanlığı ’ne diye not düşmüştü! O mektubun gizemi çözüldü

'ta şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 20:55
‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye not düşmüştü! O mektubun gizemi çözüldü

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım P. (56) yakaladı. Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye de not düştüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanına yazılan mektup yetkilileri harekete geçirdi

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‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne diye not düşmüştü! O mektubun gizemi çözüldü
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