Dünya Erkekler Günü 19 Kasım! Dünya Erkekler Günü nedir, neden kutlanır?

19 Kasım Dünya Erkekler Günü olarak kutlanıyor. Her sene bu tarihte kutlanan bu günün önemi ve amacı merak ediliyor. Dünya Kadınlar Günü olduğu için Dünya Erkekler Günü var mı diye merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Erkeklerin kendilerine ait olduğu bir gün olan 19 Kasım Dünya Erkekler Günü nedir, neden kutlanır?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Erkek sağlığı ve erkek çocuklarının sağlığı

Cinsiyetler arasındaki ilişkileri geliştirmek

Cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek

Pozitif rol model olabilecek erkekleri öne çıkarmak.