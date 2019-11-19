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Elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan öğretmen öldü

'ın Yenipazar ilçesinde, beslediği yaklaşık 1 tonluk boğanın saldırısına uğrayan öğretmen (53), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:10
Elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan öğretmen öldü

Yenipazar ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, pazar günü güreşler için beslediği boğanın bakımını yaparken, hayvanın saldırısına uğradı. Aynı zamanda kendisine ait arazilerde çiftçilik de yapan Aslım, boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Aslım, yakınlarının çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Reşat Aslım, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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