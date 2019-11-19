Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası

Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası

'nin Kartepe ilçesinde otobüse binen genç kız, karşısında bulunan yaşlı kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia ederek, sosyal medyada yaşadığı olaya tepki gösterdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:30
Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası

Olay, Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde dün meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, otobüste yaşlı bir kişinin karşısındaki koltuğa oturdu. Yaşlı kişi üniversite öğrencisi kıza, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dedi. N.Y. yerinden kalkarak, başka bir koltuğa otururken, tartışma devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı kişi, "Çekin, sizin gibi nesle Allah kolaylık versin" derken, genç kız, "Allah Allah benim ailem karışmıyor, sen kimsin" dedi. Yaşlı kişi, "Kızım ben sana karışmıyorum. Karıştırma, edebini takın" derken, genç kız ise, "Ben böyle ahlaksız bir insana nasıl sessiz kalırım" dedi.

BENZER HABERLER
Okul Tuvalet Hijyenine Dikkat
Okul Tuvalet Hijyenine Dikkat
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN