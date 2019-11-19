Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası

Olay, Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde dün meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, otobüste yaşlı bir kişinin karşısındaki koltuğa oturdu. Yaşlı kişi üniversite öğrencisi kıza, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dedi. N.Y. yerinden kalkarak, başka bir koltuğa otururken, tartışma devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı kişi, "Çekin, sizin gibi nesle Allah kolaylık versin" derken, genç kız, "Allah Allah benim ailem karışmıyor, sen kimsin" dedi. Yaşlı kişi, "Kızım ben sana karışmıyorum. Karıştırma, edebini takın" derken, genç kız ise, "Ben böyle ahlaksız bir insana nasıl sessiz kalırım" dedi.