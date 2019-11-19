Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Goralı tarifi! Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

tarifi! Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pratik ve bir o kadar da lezzetli bir yemek olan tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sandviç ekmeğinin arasında sosis, salça ve Amerikan salatasının mükemmel buluşması hızlıca yemek hazırlamanız gereken zamanlarda kurtarıcınız olabilir. Evdeki tüm aile bireylerinin seveceği lezzet için en önemli malzeme ise sandviçin arasında yerini alacak olan sosistir. Peki, Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte hızlı ve pratik yemek olan Gorali tarifi…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 01:13
Goralı tarifi! Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Farklı lezzetler denemek veya hızlı bir şekilde yemek hazırlamak isteyen vatandaşların merak konusu haline gelen Goralı tarifi ve malzemeleri birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Evdeki küçük büyük herkesin beğenebileceği ve çok zaman kaybetmeden hazırlayabileceğiniz bu tarifi neredeyse her öğün hazırlayarak tüketebilirsiniz. Peki, Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis lezzet Goralı tarifi…

GORALI TARİFİ

  • Goralı malzemeleri:

Sosis(Sosisler uzun ise 2 adet, kısa sosislerden ise 4-5 adet sosis)
1, 5 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı garnitür
2 yemek kaşığı dolusu mayonez
İsteğe göre 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır ve 2-3 adet kornişon turşu
Baget ekmek, sandviç ekmeği, istediğiniz türde bir ekmek
Tuz

  • Goralı nasıl yapılır?

Tereyağı orta ateşte eritin, sarımsakları ekleyin kavurun. Domates salçasını ekleyin, kavurun.
Domates Suyunu ekleyin, tuz, karabiber ve şeker ekleyin. Sosislerin üzerine bıçakla minik kesikler atın. Domates sosun içine koyun ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ekmekleri folyaya sarın fırında 10 dakika ısıtın. Ekmeklerin içine, domates sos, sosis ve amerikan salatası ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Goralı tarifi! Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN