Goralı tarifi! Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Farklı lezzetler denemek veya hızlı bir şekilde yemek hazırlamak isteyen vatandaşların merak konusu haline gelen Goralı tarifi ve malzemeleri birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Evdeki küçük büyük herkesin beğenebileceği ve çok zaman kaybetmeden hazırlayabileceğiniz bu tarifi neredeyse her öğün hazırlayarak tüketebilirsiniz. Peki, Goralı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis lezzet Goralı tarifi…

GORALI TARİFİ

Goralı malzemeleri:

Sosis(Sosisler uzun ise 2 adet, kısa sosislerden ise 4-5 adet sosis)

1, 5 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı garnitür

2 yemek kaşığı dolusu mayonez

İsteğe göre 2 yemek kaşığı haşlanmış mısır ve 2-3 adet kornişon turşu

Baget ekmek, sandviç ekmeği, istediğiniz türde bir ekmek

Tuz

Goralı nasıl yapılır?

Tereyağı orta ateşte eritin, sarımsakları ekleyin kavurun. Domates salçasını ekleyin, kavurun.

Domates Suyunu ekleyin, tuz, karabiber ve şeker ekleyin. Sosislerin üzerine bıçakla minik kesikler atın. Domates sosun içine koyun ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ekmekleri folyaya sarın fırında 10 dakika ısıtın. Ekmeklerin içine, domates sos, sosis ve amerikan salatası ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!