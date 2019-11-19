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Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM Cuma aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan liste her hafta vatandaşlara indirimli ürün fırsatları sunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler hem her cebe hem de her zevke hitap ediyor. Bu haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ve elektronik aletlerde büyük indirim fırsatları devam ediyor. Aynı zamanda tekstil ürünleri ve mutfak araç gereçlerinde de indirim var. Mini fırın 159 TL’den, 6 parça dekorlu kahve ikram seti 29.90 TL’den, Venüs Go cep telefonu 529 TL’den satışa sunuluyor. Peki yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var? Cuma BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:02
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 22 Kasım Cuma aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup vatandaşlara indirim fırsatları sunuyor. Bu indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın listesinde mutfak ürünleri, elektronik ve teknolojik aletlerle birlikte aynı zamanda tekstil ürünlerinde de indirimler mevcut. Haberimizin içeriğinden tam listesine ulaşabilir, size en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?

22 Kasım Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içeriğinden ilgili kataloğun tamamına ulaşabilir, listede yer alan ürünlere ve fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 22 Kasım Cuma aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?
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