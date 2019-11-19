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değnekçileri tekrar iş başında

Giriş Tarihi: 19.11.2019
İSPARK değnekçileri tekrar iş başında
İSPARK'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden kişiler tekrar ortaya çıktı. Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyor. Taksim'deki değnekçilerin, "Fiş yok. Biz de burada çorbadayız. 10 lira ver yeter. Gündüz İSPARK bakıyor akşam biz" dediğiği öğrenildi. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü.
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İSPARK değnekçileri tekrar iş başında
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