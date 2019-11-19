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Büyükçekmece’de araç durduruldu, uyuşturucu satıcısı yakalandı

Büyükçekmece’de bir uyuşturucu satıcısı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aracının durdurulması sonucu yakalandı. Şüpheli Bülent E.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 72 gram esrar, 15 gram Skunk, 50 tane uyuşturucu hap ve bin 540 lira para ele geçirildi. Şüpheli Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı

DAMLA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:41
İstanbul Büyükçekmece’de araç durduruldu, uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde, dün saat 22.00 sularında ilçenin Tepecik meydanında bir araç uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından durduruldu. Aracı kullanan şüpheli Bülent E. (41) polis ekiplerince gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Bülent E.'nin üzerinde ve durdurulan araçta yapılan aramalarda, 72 gram esrar, 15 gram Skunk, 50 tane uyuşturucu hap ve iki cep telefonu ele geçirildi. Bununla birlikte, uyuşturucu madde satışından elde edilen satışlarında elde edinildiği düşünülen bin 540 lira para şüphelinin üzerinde ele yakalandı.

UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde şüpheli Bülent E.'nin işlemlerinin yapılması ardından adli makamlarca tutuklandı.

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