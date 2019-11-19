Kan donduran son dakika haberi: Madde bağımlısı genç, annesine dehşeti yaşattı!

Dün gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Temizlik işçisi olarak çalışan bir kadının evine gelen oğlu, annesine dehşet yaşattı.. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.