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Kan donduran : Madde bağımlısı genç, annesine dehşeti yaşattı!

'in Bornova ilçesinden kan donduran bi geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç,  annesinin evine gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra annesiyle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra alevlenen tartışmanın sonunda aldığı bıçakla annesini 11 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 08:08
Kan donduran son dakika haberi: Madde bağımlısı genç, annesine dehşeti yaşattı!

Dün gece saatlerinde 'in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Temizlik işçisi olarak çalışan bir kadının evine gelen oğlu, annesine dehşet yaşattı.. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun evine gelmesi üzerine aralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

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Kan donduran son dakika haberi: Madde bağımlısı genç, annesine dehşeti yaşattı!
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