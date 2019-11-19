Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damattan şok savunma: Ne olduğunu hatırlamıyorum

Son dakika: ile kayınbiraderini öldüren damattan şok savunma: Ne olduğunu hatırlamıyorum

’da eşi 'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren damadın yargılanmasına başlandı. Mahkemede 28 yaşındaki damat ’ın sözleri ise şoke etti. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 13:00
Son dakika: Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damattan şok savunma: Ne olduğunu hatırlamıyorum

'da eşi 'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle ile kayınbiraderini bıçaklayan damadın yargılanmasına başlandı. Bursa'da dehşet saçan 28 yaşındaki 'ın sözleri şaşkına çevirdi. Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, "Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

BURSA'DA DEHŞET SAÇAN ADAMIN SAVUNMASI ŞAŞIRTTI!

(60) ile kayınbiraderi 'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı.

Bursa'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damattan şok savunma: Ne olduğunu hatırlamıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN