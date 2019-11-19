Son dakika: Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damattan şok savunma: Ne olduğunu hatırlamıyorum

Bursa'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini bıçaklayan damadın yargılanmasına başlandı. Bursa'da dehşet saçan 28 yaşındaki Engin Kocakulak'ın sözleri şaşkına çevirdi. Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, "Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

BURSA'DA DEHŞET SAÇAN ADAMIN SAVUNMASI ŞAŞIRTTI!

Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı.

Bursa'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.