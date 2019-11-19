Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp çobanın yanmış cesedi bulundu! Oğlu ifadesinde vahşeti itiraf etti: "Babasının cesedini..."

Kayıp çobanın yanmış cesedi bulundu! Oğlu ifadesinde vahşeti itiraf etti: "Babasının cesedini..."

’un Çeltikli ilçesinde Bağsaray köyünde çobanlık yapan Hasan Hüseyin S'den 2 gündür haber alamadığını iddia eden oğlu İsmail S. jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ardından ekiplerin dağlık alanda yapılan aramanın ardından kendisinden haber alınamayan Hasan Hüseyin S’nin yanmış cesedi bulunmasıyla oğlu İsmail S. Gözaltına alındı. Korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İsmail S.’nin verdiği ifade kan dondurdu! İşte detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 02:28
Kayıp çobanın yanmış cesedi bulundu! Oğlu ifadesinde vahşeti itiraf etti: Babasının cesedini...

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 gündür kayıp olan çoban Hasan Hüseyin Süzen'in (60), arazide yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Süzen'in oğlu İ. Süzen, babasını öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken İ. Süzen'in kayınbiraderi B.B. de gözaltına alındı. İşte korkunç ölümle ilgili son dakika gelişmesinin diğer detayları...

YANMIŞ CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri bugün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp solan Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu belirlendi.

BABASINI ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Hasan Hüseyin Süzen'in, Bucak ilçesinde oturan oğlu İ. Süzen ile onun kayınbiraderi B.B.'yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. Jandarmada ifadesinde İ. Süzen, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Gözaltına alınan İ. Süzen ile B.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.

Kardeşini ve sevgilisini kurşun yağmuruna tutmuştu! Caner Atlı ve Tuğba Yıldırım'ın cinayeti davasında yeni gelişme...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp çobanın yanmış cesedi bulundu! Oğlu ifadesinde vahşeti itiraf etti: "Babasının cesedini..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN