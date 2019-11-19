Lol dereceli sezonu ne zaman, bugün bitiyor mu? 2019 Lol dereceli sezon ödülleri

Dünya genelinde ve ülkemizde en çok oynanan oyunlar arasında yer alan League of Legends'ta 9. sezon sona ererken dereceli oyunlarının da kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Tam bu noktada, tekli/çiftli sıralarda son oyunlarını oynamak isteyen kişilerin araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2019 Lol dereceli sezonu ne zaman, bugün sıfırlanıyor mu?' sorusunun yanıtı arama motorları üzerinde en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor.

LOL DERECELİ BUGÜN BİTİYOR MU?

Sihirdar Vadisi 2019 Dereceli Sezonu, 19 Kasım 2019 gecesi 00.00'da sona erecek. Ancak bu tarih, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda ertelenme durumu da bulunuyor. 19 Kasım gece yarısı itibariyle sezon sona ererken sezon sonu ödülleri 20 Kasımda derecelinin sıfırlanması ile ödülünü alacak.

2019 LOL DERECELİ ÖDÜLLERİ

Oyuncuların takdir seviyelerinin de önemli olduğu sezon sonu ödüllerinde, oyuncunun Sihirdar Vadisi veya Uğursuz Koruluk ödülünü alabilmesi için en az 2. takdir seviyesinde bulunması gerekiyor.

Sihirdar Vadisi (Tek/Çift), Sihirdar Vadisi (Esnek), Uğursuz Koruluk dereceleri altın ve üstü olan oyuncular takdir gerekliliğini de karşılaması halinde Şanlı Aatrox kostümüne sahip olacaklar. Ayrıca kostümle birlikte Aatrox şampiyonuna sahip olmayanlar için Aatrox da kullanıcılara gönderilecek.

Ayrıca oyuncular altın ve üstü bitirmesi halinde Şanlı Aatrox renk paketine de sahip olacaklar.

Ayrıca oyuncular bulundukları liglere göre Sihirdar Simgesi (Esnek) ,Sihirdar Simgesi (Tek/Çift) kazanacaklar.

Oyuncular bulundukları takdir seviyesine göre takdir ifadeleri kazanacaklar.