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'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

'nın Turgutlu ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 22:06
Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Subaşı Mahallesi'nde önceki gün eski eşi A.M'yi bıçakladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Subaşı Mahallesi'nde 17 Kasım'da karşılaştığı eski eşi A.M. (37) ile tartışmaya başlayan M.T, çıkan kavgada A.M'yi bıçakla yaralamış, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

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Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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