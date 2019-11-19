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sonuçları 19 Kasım saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste

Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar 19 Kasım çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde 3.000.000 TL kazandırmıştı. Büyük ikramiye çıkan biletin satıldığı yer ise Bursa, Ankara ve İstanbul idi. Peki, 19 Kasım MPİ Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve sıralı tam liste sorgulama işlemlerini sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:37
Milli Piyango sonuçları 19 Kasım saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ sıralı tam liste

Milli Piyango 19 Kasım çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango sonuçlarını merak eden yurttaşlar, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste çekiliş sonuçlarını ilgiyle araştırıyor.

Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango 19 Kasım sonuçları bilet sorgulama işleminizi sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içinden yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 KASIM SIRALI TAM LİSTE MPİ SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

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