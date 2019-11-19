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'da son dakika haberi: Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili itiraf geldi: "Babamı öldüren kişi..."

En çok izlenen programlardan ile Tatlı Sert'te dün de Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilirken, birçok son dakika detayı ortaya çıktı! Öyle ki, Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un canlı yayında söylediği "Babamın katilini biliyorum, söylersem ortalık karışır" sözlerinin üzerine gidilmeye devam edildi ve flaş bir itiraf geldi. Bilindiği üzere, geçtiğimiz Ağustos ayında evinden çıkan 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'den haber alınanamış ve aynı günün akşamında evine 20 dakika uzaklıkta kafasında vurulmuş hâlde bulunmuştu. 18 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Büyükdeniz'in akrabaları ve yakınları söz alırken, oğlu Yusuf Büyükdeniz babasını öldüren kişiyi canlı yayında açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:03
Müge Anlı'da son dakika haberi: Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili itiraf geldi: Babamı öldüren kişi...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Programın bugünkü canlı yayınında 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken, canlı yayında şoke eden bir son dakika itirafı geldi. Bilindiği gibi, Mersin Anamur'da yaşayan Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos sabahında evden çıkıp bir daha dönmemişti. 48 yaşındaki adamın cesedi ise aynı gün, akşam 6 civarında evine 20 dakika uzaklıkta bir mevkide bulunmuştu. Büyükdeniz'in silahla yaylada vurulduğu belirlenmişti.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "BABAMI ÖLDÜREN KİŞİ..."

Geçen haftadan bu yana Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilirken, aile üyeleri ve yakınları tarafından birçok iddia ortaya atılmıştı. Oğlu Yusuf'un, geçtiğimiz programda 'Katili söylersem ortalık karışır' sözleri ise büyük yankı uyandırmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü (18 Kasım 2019 Pazartesi) programında yine söz alan Yusuf Büyükdeniz, babasının katilini açıkladı.

İşte, Müge Anlı'da 18 Kasım 2019 Pazartesi günü işlenen Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri ve o itiraf;

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Müge Anlı'da son dakika haberi: Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili itiraf geldi: "Babamı öldüren kişi..."
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