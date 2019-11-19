Müge Anlı'da son dakika haberi: Kemal Büyükdeniz cinayeti ile ilgili itiraf geldi: "Babamı öldüren kişi..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Programın bugünkü canlı yayınında 48 yaşındaki hurdacı Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken, canlı yayında şoke eden bir son dakika itirafı geldi. Bilindiği gibi, Mersin Anamur'da yaşayan Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos sabahında evden çıkıp bir daha dönmemişti. 48 yaşındaki adamın cesedi ise aynı gün, akşam 6 civarında evine 20 dakika uzaklıkta bir mevkide bulunmuştu. Büyükdeniz'in silahla yaylada vurulduğu belirlenmişti.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "BABAMI ÖLDÜREN KİŞİ..."

Geçen haftadan bu yana Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilirken, aile üyeleri ve yakınları tarafından birçok iddia ortaya atılmıştı. Oğlu Yusuf'un, geçtiğimiz programda 'Katili söylersem ortalık karışır' sözleri ise büyük yankı uyandırmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü (18 Kasım 2019 Pazartesi) programında yine söz alan Yusuf Büyükdeniz, babasının katilini açıkladı.

İşte, Müge Anlı'da 18 Kasım 2019 Pazartesi günü işlenen Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri ve o itiraf;