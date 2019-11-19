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'de operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:37
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kentte uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.N.A, O.O, H.B.D, A.K, M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla, A.A. ile M.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli S.K. ve N.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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