Son dakika: Anadolu Otoyolu'nda fei kaza!

Alınan bilgiye göre, Hamdi Çil idaresindeki 06 EV 0198 plakalı konteyner yüklü tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı 1. Viyadük mevkisinde Ali Uyar'ın kullandığı 55 FS 227 plakalı tuğla yüklü kamyonla daha sonra da Sercan Sağır idaresindeki 34 CBN 024 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Çil, bulunduğu yerden polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan tır ile beton bariyerler arasında askıda kalan ve kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki iki kişi, bir süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kamyondan yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir müddet trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.