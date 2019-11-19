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... Babasının yakarak öldürdüğü Selda'nın son sözleri ortaya çıktı! "Ölür müyüm abla?"

İzmir'de babasının yakarak ölümüne neden olan 'a müdahale eden hemşireye söylediği son sözleri yürek burktu! bilgisine göre; 22 yaşındaki Selda'nın nasıl yakıldığı ve hayatını kaybettiği de belli oldu. Yellibulut'un ona müdahale eden hemşire ve hastabakıcıya "Çok ağrım var, pişmanım. İyileşir miyim ölür müyüm?" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:16
Son dakika... Babasının yakarak öldürdüğü Selda'nın son sözleri ortaya çıktı! Ölür müyüm abla?

Sedat Yellibulut, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşıyordu. Boşanmak isteyen eşi Tülay Yellibulut ile tartıştı, evini ve kendisini yakmak istedi fakat 22 yaşındaki kızı 'un yanarak ölmesine neden oldu! Baba Sedat Yellibulut'un 36 yıla kadar hapisle yargılandığı davada iki hastane çalışanı tanık olarak dinlendi. İşte haberinin detayları...

SÜREKLI KIZINI SORDU

Hemşire B.B. hastanede 9 gün yaşam savaşı veren Selda'nın ölmeden önce, tartışma sırasında eline benzini alıp kendisinin üzerine döktüğünü, 'Hadi beni yak' dediğini ve babasının da çakmağı çaktığını söyledi. Hemşire B.B, genç kızın sürekli "Ben yaptıklarımdan çok pişmanım. İyileşir miyim, ölür müyüm abla, çok ağrılarım var' diyordu" dedi.

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Son dakika... Babasının yakarak öldürdüğü Selda'nın son sözleri ortaya çıktı! "Ölür müyüm abla?"
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