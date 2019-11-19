Son dakika... Babasının yakarak öldürdüğü Selda'nın son sözleri ortaya çıktı! "Ölür müyüm abla?"

Sedat Yellibulut, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşıyordu. Boşanmak isteyen eşi Tülay Yellibulut ile tartıştı, evini ve kendisini yakmak istedi fakat 22 yaşındaki kızı Selda Yellibulut'un yanarak ölmesine neden oldu! Baba Sedat Yellibulut'un 36 yıla kadar hapisle yargılandığı davada iki hastane çalışanı tanık olarak dinlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

SÜREKLI KIZINI SORDU

Hemşire B.B. hastanede 9 gün yaşam savaşı veren Selda'nın ölmeden önce, tartışma sırasında eline benzini alıp kendisinin üzerine döktüğünü, 'Hadi beni yak' dediğini ve babasının da çakmağı çaktığını söyledi. Hemşire B.B, genç kızın sürekli "Ben yaptıklarımdan çok pişmanım. İyileşir miyim, ölür müyüm abla, çok ağrılarım var' diyordu" dedi.