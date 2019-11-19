Son dakika haberi: Korkunç olayda flaş gelişme! "Ben bir şeytanın eline düştüm" yazılı not bırakmıştı...

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde 22 yaşındaki genç bir kadının yıllarca uğradığı cinsel istismara daha fazla dayanamayıp yürek burkan bir not bir not bırakmasının ardından olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bıraktığı notta "ben bir şeytanın eline düştüm" şeklinde ifadeler kullanan talihsiz kadının ölümüne ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan derinlemesine araştırmalar sonucunda kan donduran olaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...