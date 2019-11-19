SON DAKİKA: İzmir'den dehşet verici olay! Cezaevinden izinli çıkan hükümlü sevgilisini evine çağırarak...

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan 24 yaşındaki genç, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını tüfekle öldürüp intihar etti. Katil zanlısı Şehmuz Selçuk'un izin bitiminde cezaevine zamanında dönüş yapmadığı bu nedenle hakkında disiplin cezası uygulanacağını bildiği için bunalıma girdiği öne sürüldü. İşte dehşet verici son dakika haberinin detayları...

ÖNCE EVİNE ÇAĞIRIDI

Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Buca Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu öne sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i konuşmak için eve çağırdı.