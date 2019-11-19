Son dakika: "Annesizlik böyle bir şey" Kardeşini kaybeden kız çocuğunun sözleri yürek burktu!

Adana'da yaşanan son dakika haberi kan dondurdu. Bu sabah saatlerinde yaşanan olayda Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk oyun oynarken kamyonetin ona çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Kaza anının olduğu yerde kardeşini kazada kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu: "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ADANA'DA KARDEŞİNİ KAYBEDEN KIZ ÇOCUĞUNUN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI!

Edinilen bilgiye göre, Fatma ve Bekir Bartan bundan 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 3 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Baba Bekir Bartan da çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.