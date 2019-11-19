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: "Annesizlik böyle bir şey" Kardeşini kaybeden kız çocuğunun sözleri yürek burktu!

’dan gelen haberi yürekleri dağladı. Annelerinin küçük yaşta terk ettiği 1’i kız 4 kardeş babalarıyla yaşamaya başladı. Baba çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı. 4 kardeşten 6 yaşındaki sokakta oynarken karşıdan gelen kamyonetin altında feci şekilde can verdi. Bunun üzerine ablası evden sokağa çıktığında kardeşini kanlar içinde gördü. Hemen gidip kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu.13 yaşındaki Hatice’nin feryadı ise kan dondurdu. Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu: "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 17:25
Son dakika: Annesizlik böyle bir şey Kardeşini kaybeden kız çocuğunun sözleri yürek burktu!

'da yaşanan haberi kan dondurdu. Bu sabah saatlerinde yaşanan olayda (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk oyun oynarken kamyonetin ona çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. anının olduğu yerde kardeşini kazada kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu: "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ADANA'DA KARDEŞİNİ KAYBEDEN KIZ ÇOCUĞUNUN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI!

Edinilen bilgiye göre, Fatma ve bundan 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 3 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Baba Bekir Bartan da çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.

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Son dakika: "Annesizlik böyle bir şey" Kardeşini kaybeden kız çocuğunun sözleri yürek burktu!
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