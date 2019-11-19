Yaşlıları dolandıran vicdansız yakalandı

İstanbul'un Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, meydana gelen 10 tane "Nitelikli Dolandırıcılık" olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Yaşlı kişilere adres sorma bahanesiyle yaklaştıktan sonra kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi olarak tanıtan kişinin emeklilik maaşında yükseltme yapacağı vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerinin elde ettiği kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası dolandırıcılık yapan kişinin kullandığı aracın Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir kiralama şirketine ait olduğu belirlendi.

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10 KİŞİDEN 103 BİN LİRA DOLANDIRDI

Aracın şüpheli Erkan Y. (50) tarafından düzenli olarak kiralandığı tespit edilince Bayrampaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bu yöntemle 10 mağdur şahsı toplam 103 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin Emniyet'te yapılan sorgulamasında Sinop'ta yaptığı dolandırıcılık suçuyla alakalı firari olduğu da tespit edildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.