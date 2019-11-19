Zelenskiy’den ilginç sakal yorumu

"DÜRÜST BİR ŞEKİLDE SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Zelenskiy yaptığı açıklamasında, "Gerçekten dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Sakallarımı kesemediğim için özür dilerim. Ama bu böyle basit bir şey değil. Ukraynaca'da 'zoboboni' diye bir kelime var yani sebep-mana anlamında.

"GEMİLER GELDİĞİNDE KESECEKTİM"

Bunun da bir sebebi var. Ben gemileri bekliyordum. Gemiler geldiğinde kesecektim. Her gün Ukrayna'ya ait şeylerin geri kazanılmasıyla ilgili farklı problemlerle uğraşıyoruz" ifadelerini kulandı.

UKRAYNA İLE RUSYA ARASINDA KRİZ ÇIKMIŞTI

Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında Kasım 2018'de Kerç Boğazı'nda sınır ihlali iddiasıyla yaşanan kriz sonrası, 24 Ukraynalı denizcinin bulunduğu 3 gemi mürettebatıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Eylül ayında 24 denizciyi serbest bırakan Rusya Federasyonu, 18 Kasım'da da Nikopol, Berdyansk ve Yana Kapı isimli 3 gemiyi de Ukrayna'ya iade etti.

Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan yapılan açıklamalarda, bu olay Ukrayna'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Zelenskiy ve takımı tebrik edildi.