Zeynep Uras kimdir? Zeynep Uras kaç yaşında?

Zeynep Uras kimdir? sorusu arama motorundan hızla araştırılmaya başlandı. Ünlü yoga uzmanı yürüyüş yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken aşırı hız kurbanı oldu. Çarpmanın etkisiyle Uras yere savruldu. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Uras, hastaneye kaldırıldı. Bir röportajında yoganın Yaşamdaki amacım bu; sevmek, paylaşmak, farkındalığa hizmet etmek. Hep hatırlamak, hatırlatmak olduğunu dile getiren Uras'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Zeynep Uras kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

ZEYNEB URAS KİMDİR?

Yoga benim için ne anlama geliyor?

Yoga sevgide bütünleştiren bir farkındalık pratiğidir; Farkındalık/Sevgi içiçe.

Yoga seansımı şu üç kelime en iyi şekilde anlatıyor:

Sen, ben, bir.

Yoga yapmayı neden seviyorum?

Pratiğimi nefesimden ayıramıyorum. Matın üstünde pratiğim ve hayatın içinde pratiğim birbirlerini sürekli destekliyor.

Yoga seansı vermeyi neden bu kadar seviyorum?

Yaşamdaki amacım bu; sevmek, paylaşmak, farkındalığa hizmet etmek. Hep hatırlamak, hatırlatmak…