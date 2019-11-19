Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'da bir servis şoförü, yüzde 77 zihinsel ve bedensel engelli kıza yönelik "cinsel saldırı, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediği gerekçesiyle 27 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında 24 yaşındaki genç kızın özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğü, sanık H.B'nin de (53) servis şoförü olduğu belirtildi.

Karara göre mağdure, anne ve babası cenaze nedeniyle il dışında bulunduğu 29 Ocak 2019'da sanığın kullandığı servise bindi. Serviste son yolcu olarak mağdure kalırken, kızın anne ve babasının şehir dışında olduğunu öğrenen şoför, kıza evine bıraktığı sırada tecavüz etti. Şoför, bağırmaya başlayan kızı öldürmekle de tehdit etti.

Bir süre korkusundan olanları kimseye anlatmayan mağdure, servise bindiği zamanlarda şoförün vücuduna dokunmayı sürdürmesi üzerine bunu okul yönetimine aktardı.

Şoför H.B. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda dava açıldı.

Sanık, yargılama aşamasında, mağdurenin evde unuttuğu telefon kılıfını vermek için eve gittiğini, kıza cinsel istismarda ve tehditte bulunmadığını savundu.

Mahkeme, yargılama sonunda sanığı "cinsel saldırı" suçundan 20, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 4 yıl 6 ay, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl ve "tehdit" suçundan 1 yıl olmak üzere 27 yıl 6 ay hapse çarptırırken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Taraflar, hükme karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabilecek.