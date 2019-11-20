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Günü'ne özel en güzel şiirler ve sözler burada! İşte anlamlı 24 Kasım mesajları!

24 Kasım’a az bir zaman kala Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenlik mesleğini onurlandırmak ve önemini vurgulamak için okullarda günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli törenler düzenlenir. Bu özel güne az bir zaman kala öğrenciler öğretmenlerini mutlu etmek için onlara şiirler okuyacak, hediyeler alacak ve mesajlar gönderecek. Bu sene Pazar gününe denk geliyor. Bu bağlamda; en güzel Günü için 2, 3, 4 kıtalık şiirleri ve sözleri haberimizin içeriğinden bulabilir, bunları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:17
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel şiirler ve sözler burada! İşte anlamlı 24 Kasım mesajları!

24 Kasım 2019 Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kaldı. Bizlere emek veren, büyüten ve yetiştiren öğretmenler için günün anlam ve önemine uygun şiirler ve sözler merak ediliyor. Her yıl coşku ile karşılanan 24 Kasım heyecanı giderek artıyor. 24 Kasım 2019 Öğretmenler Günü 2, 3, 4 kıtalık şiirlere ve sözlere bu başlık altından ulaşabilir, öğretmenlerinize haberimizde bulunan şiirlerden okuyup onları mutlu edebilirsiniz. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ve sözleri!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ, SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Aşağıdaki görsele tıklayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel şiirlere, resimli mesajlara ve sözlere ulaşabilir, dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.

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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel en güzel şiirler ve sözler burada! İşte anlamlı 24 Kasım mesajları!
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