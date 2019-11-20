BUGÜN NELER OLDU

Yürekleri dağlayan kaza Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. 15 yıl önce evlenen Fatma ve Bekir Bartan'ın 1'i kız 4 çocukları vardı. İddiaya göre; Fatma Bartan, 3 yıl önce 4 çocuğunu da bırakarak başka bir kişiyle evlendi. Baba Bekir eve ekmek getirmek için çalışırken küçük çocuklara annelik yapma görevi 13 yaşındaki abla Hatice Bartan'a kaldı. Dün sabah saatlerinde kardeşlerine kahvaltı hazırlayan Hatice Bartan, yanına gelen evin en küçüğü 6 yaşındaki Erol Bartan'a dışarıda oynaması için izin verdi. Sokağa çıkan küçük çocuk U.Ş. yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Araç sürücüsü mahallede saldırıya uğramaktan korktuğu için kamyonetiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Arkadaşlarının ezildiğini gören çevredeki çocuklar çığlık atıp yardım istedi. Acı haberi duyan abla Hatice Bartan dışarıya çıktığında kardeşini yerde kanlar içinde gördü. Koşarak kardeşi Erol'u kucaklayan abla Hatice Bartan, gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kana bulanan kazağıyla hastaneye giden Hatice umutla kardeşinden iyi bir haber bekledi. Ama olmadı küçük Erol yaşamını yitirdi.Acı haberi duyan Hatice "Keşke izin vermeseydim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü... Olsa size sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü.