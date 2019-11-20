Atölyede yangın: 2 ölü 4 yaralı

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Kartal'da dün 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Yangın Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlarsa hızlı bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken atölyede yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılanlardan 2'si hayatını kaybetti. Atölyede çalışan ve orada kalan 6 kişinin İran ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis işyeri sahibi Kaan V. ile Bayram A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.