Atv sunucusu, Güleda Cankel cinayetine isyan etti!

Kahvaltı Haberleri sunucusu Nihan Günay dün Isparta'da işlenen kadın cinayetiyle ilgili yetkililere ve erkek evladı yetiştiren annelere böyle seslendi...

"19 yaşında,hayatının baharında, hayalleri olan gencecik bir kızımızdı Güleda Cankel. Gülüşü de hayalleri de yarım kaldı. Onu sevdiğini zanneden bir cani tarafından çalındı hayatı yarım kaldı.

ERKEK EVLAT YETİŞTİREN ANNELERE SESLENİYORUM, SÖZÜM HEPİMİZE...

Öyle bir evlat yetiştirelim ki; kadınları, her şeyin üstünde tutsun. Sevmeyi öğretelim onlara, gerçek sevginin ne olduğunu... Şiddetin hiç bir şeyi çözmediğini...

Kahvaltı Haberleri sunucusu Nihan Günay'dan kadın cinayetlerine tepki "Cezalar indikçe kadınlarımız ölüyor!"

Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum;

Farkında mısınız, kadınlarımızı koruyamıyoruz. Cezalar caydırıcı olmalı,uygulanmalı ve insan kılığına girmiş bu canavarlara iyi hal indirimi yapılmamalı.

Çünkü; cezalar indikçe kadınlarımız ölüyor"