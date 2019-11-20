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Bakan Albayrak'tan '' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı 20 Kasım '' dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:29
Bakan Albayrak'tan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, Tüm gayretimiz onlara daha güzel ve güvenli bir gelecek kurmak için. Onların bir gülüşü her şeyi unutturmaya, bizi hayata bağlamaya yetiyor. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun dedi.

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Bakan Albayrak'tan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' paylaşımı
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