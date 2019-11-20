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kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, 22 Kasım 2019 Cuma BİM aktüel ürünleri yarın raflarda yerini alacak. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın kataloğunda indirimli mutfak&ev ekonomisi fırsatları öne çıkarken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, akıllı cep telefonu, katlanır yatak ile cam set üstü ocak durumunda. Büyük Cuma indirimlerinden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, Muhteşem Cuma indirimleri kapsamında mutfak&ev ekonomisi ürünleri ile teknoloji için fırsatları da içeren 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:36
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi

Yeni haftaya kapsamında 22 Kasım 2019 Cuma için kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile akıllı cep telefonu, katlanır yatak ve dik durabilen süpürge gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ 22 KASIM 2019

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, VESTEL marka akıllı cep telefonu ile Kumtel marka cam set üstü ocak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, nakış malzemesi arayan kadınlar için yumak, çelik misinalı şiş; servis için çay bardağı, oval desenli tepsi, borcam fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 22 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu ile Muhteşem Cuma indirimlerini kaçırmayın! 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
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