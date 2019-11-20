Bronşit nasıl geçer? Bronşit belirtileri nelerdir?

Bronşların bir takım etkenler nedeniyle enfeksiyon alması ve bu sebepten ötürü de bronşları içerden kaplayan mukozanın tabakalaşarak bronşları kapaması sonucu bronşit meydana gelir. Akut ve kronik bronşit olmak üzere ikiye ayrılan bu rahatsızlık özellikle alt solunum yolları rahatsızlıklarına girer. Akut bronşit; mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar sebebi ile yaşanan sıkıntıdır ve tedavi edildiğinde iyileşme gösterir. Kronik bronşit ise sigara kullanımı ya da KOAH gibi hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan bir durumdur ve kolay bir şekilde iyileşme belirtisi göstermez. Peki; bronşit nasıl geçer?

BRONŞİT NEDENLERİ NELERDİR?

Genel anlamda bronşitin en büyük nedeni virüslerdir. Aynı zamanda kişilerin maruz kaldığı sigara dumanı, hava kirliliği, bronşların tahriş oluşu da bunlara sebebiyet vermektedir.

Bronşit neden olur;

1.Soluk borusunda ve bronşlarda iltihap oluşur:

Bronşlarda ve soluk borusunda iltihaplanma olması bronşite neden olabilir. Genel olarak sonbahar ve kış aylarında meydana gelen bu durum boğazda tahribata ve tahrişe de neden olmaktadır. Diğer etmenlerle birleşerek de şiddetli bir probleme ya da daha büyük bir hastalığa sebep olabilir.

2.Bağışık sistemini zayıflaması:

Vücut direncinin düşmesi kişilerin her türlü hastalığa yakalanmasına sebep olur. Bireyin bağışık sistemi zayıflarsa vücut savunmasız kalır ve bu durumda da bronşit oluşumu ihtimali artar. Bu sebepten ötürü kişiler bağışıklık sistemini güçlü tutmalı ve doğru, sağlıklı beslenmelidir.

3.Diğer solunum yolu enfeksiyonları:

Kış ayları özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi mikropların yayılması açısından oldukça tehlikelidir. Bu yüzden bu gibi enfeksiyonlar beden direnci normal seviyeye gelmezse ilerleyen zamanlarda daha tehlikeli olabilir.

4.Sigara kullanımı:

Kronik bronşit oluşumuna sebep olan en büyük faktörlerden bir tanesi de sigara kullanımıdır. Bronşlardaki mukoza sigara nedeniyle tıkandığından her anlamda zararlıdır. Bu sebepten ötürü sigara kullanımı devam ederse bronşlar gittikçe daha güçsüz kalacaktır.

5.Kirli havaya maruz kalmak:

Hava kirliliği özellikle akciğer sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hava kirliliği yoğun olduğu zaman vücut direnci sıkıntıya girer ve bronşite yakalanma riski o kadar artar. Dirençsiz yapıda olan bünye sebebiyle bu hastalığa yakalanma riski de artmış olur.

6.Kronik rahatsızlıklar:

Kronik rahatsızlığı olan kişilerde bronşit oluşumu akciğerdeki durumlara bağlı olarak artmış ya da azalmış şekilde görülebilir. Eğer kişilerin ciğerlerinde sıkıntı yoksa bu durum daha hafif atlatılabilirken eğer akciğer rahatsızlığı görülüyorsa durum ciddi olabilmektedir.

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut bronşit rahatsızlığı genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkar ve ilk belirtileri hapşırma ve burun akıntısıdır. Solunum yolu enfeksiyonu bulguları olur.

Yüksek ateş ve iştahsızlık meydana gelir ve kişiler bu durumdan ciddi derecede rahatsızlık duymaya başlar.

Hava keseciklerinin dolması ve tıkanıklık oranının artması sebebi ile solunum sıkıntısı yaşanır ve durum ciddi olabilir.

Geçici de olsa öksürük krizleri yaşanmasına sebep olunabilir.

Bronşit hastalığının en belirgin klinik bulgularından bir tanesi de hırıltı ya da hışırtı adı verilen solunum sesleri olmuştur.

BRONŞİTE NE İYİ GELİR?

Doktor kontrolüne olunması gereken bir rahatsızlık olan bronşite ne iyi gelir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte cevapları;

Balgam problemi yaşayanlar için tuzlu su ile gargara yapımı etkili bir uygulamadır.

Kuru ve nemsiz bir ortam kişinin solunum sıkıntısını arttırıcı bir etki gösterir. Doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferi ideal ortama sokabilir.

Akut bronşit hastalığı mukus ve hücresel kalıntılar sebebi ile o bölgenin daralmasına sebep olur. Dolayısıyla ödemi kontrol altına almak ve mukus oranını azaltmak için hasta kişilerin bol miktarda su tüketmesi gerekmektedir.

BRONŞİT NASIL GEÇER?

Bronşit tedavisi kişiye ve de hastalığın durumuna göre değişebilir. Bakteriyel bir hastalık olduğundan doktor kontrolünde antibiyotik kullanımı gerekmektedir. Aynı zamanda semptomlar kontrol altına alınıp hastalığın ilerlememesi adına bir takım tedaviler de uygulanabilir. Bu tedaviler genel olarak bronşları rahatlatır. Bunların dışında bol su tüketimi ve alerjilere sebep olan maddelerden uzak durulması gerekmektedir.

Bazı durumlarda, bronşit belirtileri daha uzun sürebilir. Eğer bronşit semptomları birkaç aydan fazla sürüyorsa "kronik bronşit" olarak tanımlanır. Yine böyle bir durumda da doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekmektedir.

BRONŞİT BULAŞICI BİR HASTALIK MIDIR?

Zararlı maddeler ya da sigara ile oluşan bronşit bulaşıcı değildir, ancak mikropların yaydığı bronşit bulaşıcıdır. Burada en büyük etken sağlıklı bireyin hasta kişi ile temas halinde alacağı mikroptur. Bu durumda ötürü; bronşit kimi durumlarda bulaşıcı kimi durumlarda değildir. Doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir.