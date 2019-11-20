DSİ kura çekiliş sonuçları için geri sayım başladı! 2019 yılı İŞKUR DSİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Hemen sorgula!

Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapılacağı duyuruldu. Edinilen bilgiye göre, 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacak. Kamuda çalışmak isteyen on binlerce aday kura çekilişi sonuçlarını sorgulamaya başladı. Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak. Peki 2019 DSİ sürekli işçi alımı kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya 'www.iskur.gov.tr' aracılığıyla DSİ'ye ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi alımı için yapılacak kura çekimi bugün saat 14.00'da başladı. Listenin tamamlanmasının ardından DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.

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HANGİ İLLERE DSİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.