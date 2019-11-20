Genel af yasasında son durum nedir? Af yasası ceza indirimi tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi…

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm ve ailelerini yakından ilgilendiriyor. Daha önce birinci yargı paketinin mecliste yayınlanmasının ardından Resmi Gazete'de 30 maddeden oluşan bir yasa yayınlanmıştı. Meclis tarafından gelecek açıklamaları bekleyen mahkûm yakınları ve aileleri bir yandan da 'ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden af yasası son durum ve af yasası çıkacak mı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz…

GENEL AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bazı suçlara yönelik ceza indirimini de kapsayan ikinci yargı paketinin ne zaman TBMM'ye geleceği henüz belli değil. Ancak sürecin kasım ayı içinde yapılacağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.