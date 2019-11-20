Güleda Cankel cinayetiyle ilgili son dakika haberi

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Zafer Pehlivan, dün Isparta Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Güleda Cankel'in cenazesi ise dün Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



