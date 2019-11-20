Kan donduran son dakika haber: Güleda'nın katili yaza yaza geldi... Cinayetle bitti!

Güleda'nın ölümü ile ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından kabloyla boğulup, kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay, önceki gün Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Muğla'da yaşayan Zafer Pehlivan (19) eski sevgilisi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel ile görüşmek için Isparta'ya gitti. Apart dairede yaşayan genç kız ile eski sevgilisi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Zafer Pehlivan genç kızın boğazını sıkıp, darp etti. Başından darbe alan ve yaralanan Güleda, eski sevgilisi ile birlikte hastaneye giderek ayakta tedavi oldu. Genç kız, 'şikâyetçi misin' diye soran polise şikâyetçi olmadığını söyledi. Güleda ve eski sevgilisi daha sonra eve döndüler. Ancak genç kız ile Zafer Pehlivan arasında pazartesi günü tekrar kavga çıktı.