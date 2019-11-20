Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada! Lüks cipte patlama meydana geldi

Son dakika: ’de korkutan anı kamerada! Lüks cipte patlama meydana geldi

'de dehşet anları yaşandı! Kadıköy'de bir inşaatta başlayan park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İtfaiyenin olay yerine geldiği anlarda yaşanan patlamada öle veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:06
Son dakika: Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada! Lüks cipte patlama meydana geldi

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı.

Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.

Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada! Lüks cipte patlama meydana geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN