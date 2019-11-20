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Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

'da komşuları U.Ş.'nin geri manevra yaptığı kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Erol B. (6), toprağa verildi. Cenazede eşini ve çocuklarını terk edip, başkasıyla evlendiği öne sürülen Erol'un annesi Fatma K. (38), "Eşim beni başka erkeklere fuhuşa zorluyordu. Şu anda evli olduğum kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi” dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 15:00
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

Kaza, dün sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol B., sokakta arkadaşlarıyla oynarken, komşuları U.Ş.'nin (45) geri manevra yaptığı kamyonun altında kaldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, sürücü U.Ş.'yi gözaltına aldı. Küçük Erol'un ablası Hatice B. (14), "Annemiz olsaydı böyle olmazdı" diye gözyaşı döktü.

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Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
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