Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

Kaza, dün sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol B., sokakta arkadaşlarıyla oynarken, komşuları U.Ş.'nin (45) geri manevra yaptığı kamyonun altında kaldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, sürücü U.Ş.'yi gözaltına aldı. Küçük Erol'un ablası Hatice B. (14), "Annemiz olsaydı böyle olmazdı" diye gözyaşı döktü.