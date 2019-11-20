Küçükçekmece'de liseli kızın düşmesinin ardından yolcu minibüslerine denetim

Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından, trafik polisleri yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Olayın gerçekleştiği Kanarya Mahallesi ve çevresindeki denetimlerde polisler fazla yolcu alan minibüs şoförlerine ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de liseli bir kızın kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşmesinin ardından yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan yolcu minibüsleri trafik polisleri tarafından kontrol edildi. İkitelli Caddesi'nde yapılan uygulamada minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ayakta yolcu ve koltuk sayılarına bakılıp kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Durdurulan 24 minibüse cezai işlem uygulandı.

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