Kuruluş Osman Nizamettin kimdir? Kuruluş Osman'ı canlandıran Uğur Arslan kimdir ve nereli?

Osmanlı Beyliğinin devlet olma hikayesini anlatan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey rolünü Burak Özçivit oynayacak. Diriliş Ertuğrul ekibinden Nurettin Sönmez de Bamsı Alp rolüyle Kuruluş Osman da yer alacak. Nizamettin rolünü de ünlü oyuncu Uğur Arslan canlandıracak. Uğur Arslan kimdir ve nereli? sorusu da bu akşam araştırılacak konu başlıkları arasında yer alacak.

KURULUŞ OSMAN'IN NİZAMETTİN'İ UĞUR ARSLAN KİMDİR VE NERELİ?

9 Şubat 1972'de Hatay ilinde dünyaya gelen Uğur Arslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Daha önce birçok dizi projesinde yer alan Uğur Arslan, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek Kuruluş Osman dizisinde Nizamettin rolünü oynayacak.

Uğur Arslan daha önce; Kayıp, Yer Gök Aşk, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde yer aldı.