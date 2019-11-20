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haberi: olayında flaş gelişme! 7 kez evlenen hakkındaki iddialar ortalığı karıştıracak!

'nın programında işlenen olayında gelişmesi yaşandı. 'ın torunlarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Canlı yayında yaşanan gelişme herkeste şoke etkisi yarattı. 18 Ekim günü kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, halen kayıp olarak aranıyor. Ağabeyinin ortaya çıkmasını isteyen Hayriye Özyürek ise programa katılıp onun bulunmasını istiyor. Kayıp Turgut Özyürek'in 1 yıl önce evlendiği Necla Hanım'ın da daha önce 7 kez evlendiği ortaya çıktı. Aynı zamanda bu konu ile ilgili detaylar da izleyenleri ekrana kilitledi. Aynı zaman Necla Hanım ile ilgili bildiklerini anlatan vatandaşlar programa katılıp bildikleri her şeyi anlattılar. Yaşanan bir son dakika gelişmesi olarak da programa katılan bir vatandaş, Necla Hanım'ın arkadaşlık ettiği bir adamın daha kayıp olduğunu, onları da dolandırdığını ve çocuklara da işkence ettiğini iddia ettiler. Peki Necla Hanım bu iddialara ne yanıt verecek? Turgut Özyürek'e neler oldu? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:36
Son dakika haberi: Müge Anlı Turgut Özyürek olayında flaş gelişme! 7 kez evlenen Necla Hanım hakkındaki iddialar ortalığı karıştıracak!

1 ay önce kaybolan 'nın programında aranıyor. Kardeşi ve eşiyle konuşan Müge Anlı, Manisa Ahmetli'den 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası kardeşi ağabeyini aramak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programdan her gün konu ile ilgili yeni iddialar geliyor. Edinilen bilgisine göre; Manisa Polisi, Necla Özyürek ve kızını emniyete götürdü. Aynı zamanda 'ın evinde inceleme başlatan polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Canlı yayından gelen son dakika ayrıntıları çeşitli iddiaları güçlendirdiği yönünde. Peki Turgut Özyürek'e ne oldu? Turgut Özyürek kayıp mı öldürüldü mü? Necla Hanım'ın konu ile ilgili bağlantısı var mı?

İşte ayrıntılar…

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Son dakika haberi: Müge Anlı Turgut Özyürek olayında flaş gelişme! 7 kez evlenen Necla Hanım hakkındaki iddialar ortalığı karıştıracak!
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