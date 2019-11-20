Son dakika haberi: Müge Anlı Turgut Özyürek olayında flaş gelişme! 7 kez evlenen Necla Hanım hakkındaki iddialar ortalığı karıştıracak!

1 ay önce kaybolan Turgut Özyürek Müge Anlı'nın programında aranıyor. Kardeşi ve eşiyle konuşan Müge Anlı, Manisa Ahmetli'den 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası kardeşi ağabeyini aramak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programdan her gün konu ile ilgili yeni iddialar geliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Manisa Polisi, Necla Özyürek ve kızını emniyete götürdü. Aynı zamanda Necla Hanım'ın evinde inceleme başlatan polis ekipleri konu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Canlı yayından gelen son dakika ayrıntıları çeşitli iddiaları güçlendirdiği yönünde. Peki Turgut Özyürek'e ne oldu? Turgut Özyürek kayıp mı öldürüldü mü? Necla Hanım'ın konu ile ilgili bağlantısı var mı?

İşte ayrıntılar…