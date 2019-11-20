Orhan Gazi kimdir? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi ne zaman doğdu?

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'te bey olan ve 1359 yılına kadar beyliğe devam etmiştir. Aynı zamanda devletin kurucusu Osman Bey ve Malhun Hatun'un oğludur. Peki, Orhan Gazi kimdir? Orhan Gazi ne zaman ve nerede doğmuştur?

ORHAN GAZİ KİMDİR?

Orhan Gazi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun'du. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ûlemaya hürmetli, dindar, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

Orhan Gazi, Babası Osman Gazi'nin 1324'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi, 1346'da Bizans İmparatoru VI. Yoannis Kantakuzenos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca, Yarhisar Tekfur'unun kızı Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarı olacak Murad Hüdavendigâr doğdu. 1360 Yılı başlarında vefât etmiştir.

Orhan Gâzî, 1326'da Bursa'yı fethetti. Bu sırada ölüm döşeğinde bulunan babası Osman Gâzî, buna çok sevindi ve bir fermanla oğlunu yanına çağırttı. Orhan Gâzî de, babasının emrini alır almaz yanına koştu. Bir yanda hâfızlar, içli ve dokunaklı seslerle Kur'ân-ı Kerîm okumakta, bir yanda Ahî Şemseddîn, Ahî Hasan, Turgut Alp, Saltuk Alp ve diğer kumandanlar Osman Gâzî'nin yanına diz çökmüş gözyaşları dökmekteydiler.